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Felaket böyle geldi!

Dün akşam saatlerinde megakent İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağmur ve dolunun hızlandırılmış çekim ile geliş anı kameraya böyle yansıdı...

28 Temmuz 2017 Cuma 12:10
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 12:10
  1. İstanbul
  2. şiddetli yağmur
  3. şiddetli dolu
  4. korku filmi gibi
  5. hızlandırılmış çekim
  6. yağmurun geliş anı
  • AzbiyeAzbiye3 sa önce
    Bu günahlarla azabı davet ediyoruz
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