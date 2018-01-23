Fehmi Koru'dan FETÖ itirafı! Sözcü Gazetesi'nin sahibi...

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık olarak Rahmi Turan ve Fehmi Koru'nun dinlendiği dört sanıklı Sözcü Gazetesi davasının 3. duruşmasında ara karar çıktı. Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama ve Gökmen Ulu ile ilgili yurt dışı yasağının devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti Fehmi Koru ve Burak Akbay'ı tanık olarak dinlediği davayı 30 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

FEHMİ KORU NE DEDİ? BURAK AKBAY İFADESİ

Duruşmada ifade veren Fehmi Koru, sözlerine 'özür dileyerek' başladı. Koru, Burak Akbay'ın FETÖ okullarında eğitim aldığına ilişkin yazısıyla ilgili de "gerçekleri" anlattı. Fehmi Koru, Akbay'ın babasının kendisine 'FETÖ' değil 'güzel insanlar' dediğini kendisinin FETÖ kanaatine vardığını itiraf etti. İşte Fehmi Koru'nun ifadesi:

"Mahkemenizden özür dilerim. Geçen celsede gelmem gerekirdi. Bana yazı yazılmadığı için gelmedim.

Gezi sırasında Ertuğrul Akbay'ın bana söylediklerinden dolayı bunu yazdım. Ertuğrul Akbay 1990'larda bana "Oğlum güzel insanlarla tanıştı" demişti. Ben sonradan güzel insanları FETÖ olarak düşündüm. Bu yazım 2010 yılında yayınlandı. O dönem FETÖ cemaat olarak adlandırılıyordu. Yazının asıl konusu da bu değildi, bir nottu. Burak Akbay'ın suçlanmasına neden olan yazısı hakkında 'hiçbir temeli olmayan' fikirlerimi yazdım."

KORU NE DEMİŞTİ?

Fehmi Koru, 24 Nisan 2010 tarihinde bir ulusal gazetede yayınlanan yazısında Burak Akbay'ın FETÖ okullarında yetiştiğini iddia etmişti. İş ciddiye bindikten sonra Koru, Ertuğrul Akbay'ın kendisine "güzel insanlar" dediğini ve kendisinin bu ifadeyi "FETÖ" olarak düşündüğünü söyledi.