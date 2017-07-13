Fehmi Koru: Ben gittim, Abdullah Gül....

Fethullah Gülen'in kendisini ziyarete gelenler arasında Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun isimlerini de vermesinin yankıları sürüyor. Fethullah Gülen'in sağ kolu Osman Şimşek'in ziyaret iddiasını yalanlayan Gül'e Fehmi Koru'yu tanık göstermesinin ardından, Gül’le arkadaşlığıyla bilinen Koru da tartışmaya girdi. Koru, "Pensilvanya'ya gittim ama Abdullah Gül orada değildi" dedi.

Konuya ilişkin iddialara bir yazı ile yanıt veren Koru'nun ifadeleri şöyle:

"Hani adım geçmese ben de 'Herhalde olmuştur' diyeceğim, sonuçta Abdullah Gül bir politikacı, her politikacı gibi o da partisi adına gerekli gördüğü herkesle görüşmüş olabilir.

Ancak benim tanık gösterildiğim olay beni de içine çekiyor: Abdullah Gül ile birlikte Fethullah Gülen'i ziyarete Pensilvanya'ya gitmişiz; onlar öyle sarmaş dolaş olmuşlar ki, ben 'Birbirinizi özlemişsiniz' demişim; aradan bunca yıl geçmiş, benim hatırlamadığım bir söz bugün gündeme geliyor. İyi de, cümle âlemin duyduğu üzere Pensilvanya'ya ben gittim gitmesine de, Abdullah Gül ile birlikte hiç gitmedim ki…"

'DAVUTOĞLU'NUN GÖRÜŞMESİ ZATEN BİLİNİYOR'

"Fethullah Gülen ABD'nin NPR radyosundan bir muhabire röportaj vermiş; orada kendisini ziyarete gelenleri sayarken bir Ahmet Davutoğlu'nun ve bir de Abdullah Gül'ün adlarını vermiş. Ahmet Davutoğlu daha henüz Dışişleri Bakanı iken, 2013 yılı eylül ayında (17/25 Aralık'tan önce), Birleşmiş Milletler'in (BM) açılış toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte geldiği New York'tan Pensilvanya'ya kadar gitmişti. Eşiyle birlikte. Bu biliniyor zaten. Ben de 2016 yılı Nisan ayında çıkan 'Ben Böyle Gördüm: Cemaatin Siyasetle Sınavı' kitabımda bu bilgiye de yer vermiştim. npr röportajında verilen 'Davutoğlu buraya gelmişti' bilgisi doğru."

'GÜL ZİYARET ETSE, BANA SÖYLEME İHTİYACI DUYARDI'

"Peki Abdullah Gül? Haberi ilk okuduğumda onun adını görünce "Herhalde bir tercüme hatasıdır' diye düşünmüştüm. Öyle düşünmemin sebebi de şu: Bildiğim kadarıyla, ne 2013 Eylül ayında, New York'ta bulunduğu günlerde, ne de daha önce, 2002 sonrasında, başbakanlık, dışişleri bakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde yaptığı çeşitli ABD ziyaretlerinde, Gül'ün Gülen'le bir karşılaşması olduğundan, ikisinin görüştüğünden haberdar değilim. Böyle bir görüşme olsaydı kulağıma gelirdi; en başta kendisi bunu bana söyleme ihtiyacı duyardı."

'ZİYARET YAPTIĞINI İŞİTTİĞİMİ DE HATIRLAMIYORUM'

"Şaşırmam boşuna değil: Abdullah Gülün başbakan, dışişleri bakanı ve cumhurbaşkanı olarak çıktığı pek çok gezisinde -hepsinde değilse bile- çalıştığım gazeteyi temsil ederek bulundum; özellikle de ABD ziyaretlerinin tamamını izlediğimi sanıyorum. Ancak hiçbir gezisinde birlikte Pensilvanya'ya yolumuzu düşürmediğimiz gibi, onun yalnız başına böyle bir özel ziyaret yaptığını işittiğimi de hatırlamıyorum."

'GÜLEN ABD'YE YERLEŞMEDEN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞ OLABİLİR'

"Henüz Gülen'in ABD'ye yerleşmediği ve eğitime önem veren yapının henüz 'Cemaat' veya 'Hizmet Hareketi' olarak anıldığı dönemlerde, bir politikacı olarak Gül de kendisiyle görüşmüştür. Bülent Ecevit'in bile görüştüğü biriyle Abdullah Gül neden görüşmesin ki…"