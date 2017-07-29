Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Feghouli ve Fernando Galatasaray'da

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve bu kapsamda önemli transferleri kadrosuna katan Galatasaray, Sofiane Feghouli ve Fernando ile anlaşmaya vardı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:11
Feghouli ve Fernando Galatasaray'da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Maicon, Belhanda, Gomis ve Mariano’yu kadrosuna katmıştı. Galatasaray, son olarak da West Ham United’da oynayan Faslı Sofiane Feghouli ile Manchester City’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernando ile anlaştı. İki futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların pazar ya da pazartesi günü, oyuncuları İstanbul’a getirmesi bekleniyor.

  • Feghouli, West Ham United ile geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmaya çıktı. Faslı futbolcu, bu müsabakalarda 4 gol, 3 asistle oynadı. 27 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı’nda da 31 maçta, 11 gol attı. Fernando ise Manchester City’de geçtiğimiz sezon 26 maçta görev aldı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya Milli Takımı’nda da 4 mücadelede forma şansı buldu.

 

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:11
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Manchester
  4. Manchester City
  5. Fenerbahçe
  6. Brezilya
  7. Cezayir
  8. Galata
  9. Valencia
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    1. Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara..
    2. Ceviz kabuklarını kaynatıp suyuyla..
    3. 3 kuşaktır fırın küreği imal ediyorlar
    4. Hatay'da orman yanıyor
    5. Arıcılar bal üretiminden memnun
    6. Et ve Süt Kurumuna vergisiz et..
    7. Bu tünelin Türkiye’de başka bir eşi yok
    8. İstanbul'da 20 dakikalık yağışın..
    9. Mustafa Denizli'den Milli Takım..
    10. Antalya’da lüks otelde yangın
    11. Lucescu'dan Tudor sözleri
    12. Kayıp çobandan 4 gündür haber yok
    13. İstanbul'da parmakları uyuştuğu için..
    14. Trabzonspor Medical Park Zubcic ile..
    15. Terör örgütü PKK'ya vermedikleri..
    16. Özge yeni protezine kavuştu
    17. Atatürk Havalimanı'nda yakalandı!..
    18. 'Persie Feyenoord'la prensipte..
    19. Galatasaray, Manchester United'ın..
    20. Ertuğrul Kürkçü'ye bir şok daha!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!