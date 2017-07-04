Feghoulİ Galatasaray'a geliyor
Galatasaray, West Ham United'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli'nin transferi için büyük ölçüde anlaştı.04 Temmuz 2017 Salı 17:22
Galatasaray Kulübü, West Ham United'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ile büyük ölçüde anlaştı.
Sarı kırmızılılar, kanat oyuncu sıkıntısını Sofiane Feghouli ile çözüyor. Ukraynalı futbolcu Konoplyanka ile anlaşamayan sarı kırmızılıların Cezayirli yıldız için kulübüyle anlaşmaya vardığı belirtildi.
- Hatırlanacağı üzere Feghouli geçtiğimiz sezonun başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak yıldız isim Premier Lig takımlarından West Ham'ı seçmişti.
Ömer Üründül de Feghouli'yi işaret etmişti
Usta yorumcu Ömer Üründül, bugünkü yazısında Galatasaray'ın Konoplyanka transferini sonuçlandıramazsa Sofiane Feghouli'yi transfer etmek istediğini açıklamıştı. İşte Üründül'ün o sözleri;
Kanat forveti için konuşulan isim Yevhen Konoplyanka. Aldığım duyuma göre, Ukraynalı oyuncu olmazsa B planında Feghouli varmış. Konoplyanka'nın etkili driplingleri var, Feghouli ise tam bir takım oyuncusu."