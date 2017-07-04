Feghoulİ Galatasaray'a geliyor

Galatasaray Kulübü, West Ham United'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ile büyük ölçüde anlaştı.

Sarı kırmızılılar, kanat oyuncu sıkıntısını Sofiane Feghouli ile çözüyor. Ukraynalı futbolcu Konoplyanka ile anlaşamayan sarı kırmızılıların Cezayirli yıldız için kulübüyle anlaşmaya vardığı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Feghouli geçtiğimiz sezonun başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak yıldız isim Premier Lig takımlarından West Ham'ı seçmişti.

Ömer Üründül de Feghouli'yi işaret etmişti

Usta yorumcu Ömer Üründül, bugünkü yazısında Galatasaray'ın Konoplyanka transferini sonuçlandıramazsa Sofiane Feghouli'yi transfer etmek istediğini açıklamıştı. İşte Üründül'ün o sözleri;