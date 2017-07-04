Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Feghoulİ Galatasaray'a geliyor

Galatasaray, West Ham United'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli'nin transferi için büyük ölçüde anlaştı.

04 Temmuz 2017 Salı 17:22
Feghoulİ Galatasaray'a geliyor

Galatasaray Kulübü, West Ham United'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ile büyük ölçüde anlaştı.

Sarı kırmızılılar, kanat oyuncu sıkıntısını Sofiane Feghouli ile çözüyor. Ukraynalı futbolcu Konoplyanka ile anlaşamayan sarı kırmızılıların Cezayirli yıldız için kulübüyle anlaşmaya vardığı belirtildi.

  • Hatırlanacağı üzere Feghouli geçtiğimiz sezonun başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak yıldız isim Premier Lig takımlarından West Ham'ı seçmişti.

Ömer Üründül de Feghouli'yi işaret etmişti

Usta yorumcu Ömer Üründül, bugünkü yazısında Galatasaray'ın Konoplyanka transferini sonuçlandıramazsa Sofiane Feghouli'yi transfer etmek istediğini açıklamıştı. İşte Üründül'ün o sözleri;

Kanat forveti için konuşulan isim Yevhen Konoplyanka. Aldığım duyuma göre, Ukraynalı oyuncu olmazsa B planında Feghouli varmış. Konoplyanka'nın etkili driplingleri var, Feghouli ise tam bir takım oyuncusu."

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:22
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Ukrayna
  4. Cezayir
  5. Galata
  6. Valencia
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
    1. CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
    2. PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü
    3. Gazze'de İsrail'e ait İHA düştü
    4. Ham çelik üretimi yükseldi
    5. Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi
    6. Ulusal banka alev alev
    7. Manisa'daki asker zehirlenmelerinde 4..
    8. Türkiye Almanya'ya nota verdi
    9. Şoföre sinirlenen kadın otobüsü taş..
    10. Viraja hızlı girince dikenlere uçtu!
    11. Silahlı ANKA göreve başladı
    12. Almanya'nın skandalı sonrası Türkiye..
    13. Bebeği kaçırmaya çalışan kadının..
    14. Asker zehirlenmeleriyle ilgili flaş..
    15. Sivasspor Kone'yi transfer etti
    16. IKBY-İran gerilimi: Erbil İran'ın..
    17. İsmailağa'dan 'Mekke'de kavga'..
    18. Pepe'nin tweeti sosyal medyayı salladı
    19. Yemen'de kolera salgınında bin 600..
    20. Esed rejimi 'çatışmasızlık..
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
    Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!