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Fed'in yeni başkanı Powell olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Guvernörü Jerome Powell'ı bankanın başkanlığına aday göstereceğine yönelik beklentiler güçleniyor.

24 Ekim 2017 Salı 12:37
Fed'in yeni başkanı Powell olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Guvernörü Jerome Powell'ı bankanın başkanlığına aday göstereceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Fed’in şu anki Başkanı Janet Yellen ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor, Trump’ın merceğindeki diğer isimler. Küresel piyasalarda son dönemde en çok sorulan soru, dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden Fed'in başına kimin geçeceği. Fed’in para politikası, Amerikan ekonomisi, doların değeri, küresel sermaye akışları gibi birçok açıdan büyük önem taşıyan bu seçimi, ABD Başkanı Donald Trump yapacak. Beyaz Saray, geçtiğimiz günlerde Trump'ın mevcut Fed Başkanı Janet Yellen, Fed Guvernörü Jerome Powell, Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor, eski Fed Guvernörü Kevin Warsh ve Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn olmak üzere beş kişiyi değerlendirdiğini teyit etmişti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 12:37
  1. Jerome Powell
  2. FED
  3. ABD Merkez Bankası
  • haşim v.haşim v.16 sa önce
    dünya yı kavuran, kan gölüne çeviren kurumlardan biri de FED dir.
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