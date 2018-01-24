Fed'in yeni başkanı o isim olacak

Powell'ın başkanlığa atanması Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da 13 aleyhte oya karşı 84 lehte oyla kabul edildi.

Powell'ın Senato oylamasında Fed'in son birkaç başkanına kıyasla çok daha fazla destek alması iki siyasi partiden de destek gördüğüne ve Fed'in 2007-2009 finansal krizi ile sonrasındaki ekonomik daralmaya karşı uyguladığı agresif politikaların siyasette yarattığı gerilimin azaldığı işaret ediyor.

Yellen'in 2013 yılındaki atamasında 56 lehte oya karşı 26 aleyhte oy kullanılırken, eski başkan Ben Bernanke'nin ikinci dönem atama onayında 70 lehte oya karşılık 30 aleyhte oy kullanılmıştı.