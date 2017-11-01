FED’in kararı doları nasıl etkiler? Uzmanlar yorumladı
Dünyanın merakla beklediği kararı FED duyurdu. Kararı yeniakit.com.tr’nin piyasa analisti İslam Memiş yorumladı.01 Kasım 2017 Çarşamba 21:58
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bu akşam sona eren iki günlük toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tuttu.
FED’in kararını piyasaların beklentisi doğrultusunda olduğunu, aralık ayı toplantısında faiz artırıma gidebileceğinin işareti vermiş olduğunu söyleyebiliriz.
FED’in faiz kararı öncesinde altının ons fiyatı 1.268-1.281 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi.
Faiz kararı açıklandıktan sonra dolar ve altın fiyatlarında herhangi bir dalgalanma yaşanmadı.
Piyasaların tepkisiz kalışını “ Piyasalar yeni Fed başkanın kim olacağını daha çok önemsedi “ diye yorumlayabiliriz.