FED’in kararı doları nasıl etkiler? Uzmanlar yorumladı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bu akşam sona eren iki günlük toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tuttu.

FED’in kararını piyasaların beklentisi doğrultusunda olduğunu, aralık ayı toplantısında faiz artırıma gidebileceğinin işareti vermiş olduğunu söyleyebiliriz.

FED’in faiz kararı öncesinde altının ons fiyatı 1.268-1.281 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi.

Faiz kararı açıklandıktan sonra dolar ve altın fiyatlarında herhangi bir dalgalanma yaşanmadı.

Piyasaların tepkisiz kalışını “ Piyasalar yeni Fed başkanın kim olacağını daha çok önemsedi “ diye yorumlayabiliriz.