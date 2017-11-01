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FED’in kararı doları nasıl etkiler? Uzmanlar yorumladı

Dünyanın merakla beklediği kararı FED duyurdu. Kararı yeniakit.com.tr’nin piyasa analisti İslam Memiş yorumladı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 21:58
FED’in kararı doları nasıl etkiler? Uzmanlar yorumladı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bu akşam sona eren iki günlük toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tuttu.

FED’in kararını piyasaların beklentisi doğrultusunda olduğunu, aralık ayı toplantısında faiz artırıma gidebileceğinin işareti vermiş olduğunu söyleyebiliriz.

FED’in faiz kararı öncesinde altının ons fiyatı 1.268-1.281 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi.

Faiz kararı açıklandıktan sonra dolar ve altın fiyatlarında herhangi bir dalgalanma yaşanmadı.

Piyasaların tepkisiz kalışını “ Piyasalar yeni Fed başkanın kim olacağını daha çok önemsedi “ diye yorumlayabiliriz.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 21:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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