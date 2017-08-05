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Federica Mogherini Ruhani için örtündü!

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Hasan Ruhani ile görüşmeden önce başörtüsü takmayı ihmal etmedi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 17:17
Federica Mogherini Ruhani için örtündü!

İran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Hasan Ruhani, Ali Hamaney'den aldığı onay ile resmen göreve başlamıştı.

AB'DEN ZİYARET

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Binası'nda bir araya geldi.

KIYAFETLERE İRAN AYARI

Ruhani'nin yemin törenine katılacak olan Mogherini ve ekibi, İran'da kıyafet seçimiyle dikkat çekti. AB yetkilileri, başlarını örtüp bol elbiseler giymeyi tercih etti.

 

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 17:17
  1. Hasan Ruhani
  2. Ali Hamaney
  3. Federica Mogherini
  4. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
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