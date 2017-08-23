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Federasyon hakemi aşağılayan Antoine Griezmann'a acımadı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Griezmann'a, iki maçtan men ve para cezası verildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:43
Federasyon hakemi aşağılayan Antoine Griezmann'a acımadı!

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin ilk haftasında oynanan Girona-Atletico Madrid maçının 67. dakikasında kırmızı kart gören ve karşılaşmanın hakemine aşağılayıcı ifadeler kullanan 26 yaşındaki Fransız futbolcuya 2 maçtan men ve 600 avro para cezası verildiği bildirildi.

Atletico Madrid Kulübünün karara 10 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:43
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