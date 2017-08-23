Federasyon hakemi aşağılayan Antoine Griezmann'a acımadı!

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin ilk haftasında oynanan Girona-Atletico Madrid maçının 67. dakikasında kırmızı kart gören ve karşılaşmanın hakemine aşağılayıcı ifadeler kullanan 26 yaşındaki Fransız futbolcuya 2 maçtan men ve 600 avro para cezası verildiği bildirildi.

Atletico Madrid Kulübünün karara 10 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.