Federasyon başkanı yolsuzluktan tutuklandı!
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Vilar ve oğlu Gorka Vilar, yolsuzluk yaptıkları için tutuklandılar.18 Temmuz 2017 Salı 11:47
İspanya'da gündeme bomba gibi düşen haberi, İspanya Ulusal Haber Ajansı EFE duyurdu. Operasyonların, devam edeceği belirtilirken, Villar ve oğlu Gorka'nın yolsuzlukları, görevi kötüye kullanımları ve belge saklama suçları nedeniyle tutuklandıkları bilgisi verildi.
29 yıldır İspanya Futbol Federasyonu Başkamnı olan Vilar'ın önce sorgulanacağı ardından hızlıca mahkemeye çıkarılarak cezaevine gönderilebileceği notu düşüldü