Federasyon başkanı yolsuzluktan tutuklandı!

İspanya'da gündeme bomba gibi düşen haberi, İspanya Ulusal Haber Ajansı EFE duyurdu. Operasyonların, devam edeceği belirtilirken, Villar ve oğlu Gorka'nın yolsuzlukları, görevi kötüye kullanımları ve belge saklama suçları nedeniyle tutuklandıkları bilgisi verildi.

29 yıldır İspanya Futbol Federasyonu Başkamnı olan Vilar'ın önce sorgulanacağı ardından hızlıca mahkemeye çıkarılarak cezaevine gönderilebileceği notu düşüldü