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Federal Meclis’te üç komisyon AfD’nin

Almanya’da ilk kez Federal Meclis’e giren yabancı ve İslam karşıtı parti AfD, mecliste üç komisyon başkanlığını aldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:47
Federal Meclis’te üç komisyon AfD’nin

Hukuk Komisyonu ve Turizm Komisyonu ile birlikte mecliste en güçlü komisyon olarak görülen Bütçe Komisyonu başkanlığı AfD’nin oldu. Tüm harcamalara ve siyasi parti gruplarıyla ilgili bütçede yapılması gereken değişikliklere bu komisyon karar veriyor. AfD, önce içişleri komisyonunu istedi ancak Hristiyan Demokratlar buna karşı çıktı. AfD de Bütçe Komisyonu Başkanlığını talep etti ve istediğini kopardı. Geleneksel olarak bütçe komisyonu başkanlığı ana muhalefet partisine veriliyor.

Bütçe Komisyonu başkanlığına AfD’li Peter Böhringer’in adı geçiyor. Ekonomist Böhringer, gizli güçlerin dünya yönetimini ele geçirmeye çalıştığı gibi komplo teorileri yanlısı olarak biliniyor. Böhringer, Alman halkının, yüzde 98’i Müslüman ülkelerden Almanya’ya kaçak gelen mültecilerle değiştirilmek istendiği tezleriyle tanınıyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:47
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