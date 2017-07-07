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Fed`den 'risk' açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, ülkedeki konut finansmanı sisteminin vergi mükellefleri için risk teşkil etmeye devam ettiğini söyledi.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:25
Fed`den 'risk' açıklaması

Konut finansmanındaki mevcut durum bugün rahat görünebilir ancak sürdürülebilir olmadığını belirterek Fed Yönetim Kurulu Üyesi Powell, "Gelecek birkaç yılın, konut finansmanına ilişkin kritik reformları gerçekleştirmek için son fırsat olabilir. Bu fırsatın kaçırılması geçmişte yaşanan hataların tekrar edilmesiyle sonuçlanabilir" dedi.

Powell, Washington merkezli düşünce kuruluşu American Enterprise Institute'da düzenlenen "Konut Finansmanı Reformu" temalı konferansta konuştu.

Konut finansmanında yaklaşık 10 yıl önce yaşanan 2007-2008 finansal krizine yol açan risklerin hala sürdüğünü belirten Powell, "Konut finansmanındaki mevcut durum bugün rahat görünebilir ancak sürdürülebilir değil" dedi.

Powell, federal hükümetin konut finansmanında şu an finansal kriz öncesine kıyasla daha fazla role sahip olduğuna işaret ederken, şunları kaydetti: "Yeni konut kredilerinin büyük çoğunluğu, federal hükümetin desteğiyle yüksek derecede menkulleşmenin yaşandığı bir piyasada çıkarılıyor. Bu durum bizi hem vergi mükelleflerine potansiyel yükümlülük hem de sistematik risklerle birlikte bırakıyor. Eski sistemin çökmesinden doğru dersleri çıkarmamız önem taşıyor."

Konut finansmanı sisteminin acilen reforma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Powell, federal hükümetin finansal krizin ardından ABD'li mükelleflerin ödediği vergileri kullanarak kamulaştırdığı Fannie Mae ve Freddie Mac adlı kuruluşların statülerinin yeniden ele alınması gerektiğine işaret etti.

Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, "gelecek birkaç yılın, konut finansmanına ilişkin kritik reformları gerçekleştirmek için son fırsat olabileceğini ve bu fırsatın kaçırılmasının geçmişte yaşanan hataların tekrar edilmesiyle sonuçlanabileceğini" sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:25
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