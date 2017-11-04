Fed yeni dönemde nasıl bir politika izleyecek?

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanlığı için Jerome Powell'ı aday gösterdi. Fed’in 100 yıllık tarihinin ilk kadın Başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresi ise Şubat ayında doluyor.

Akşam gazetesi yazarı Deniz Gökçe herkesin kafasında, Yellen sonrası, bugüne kadar son derece başarılı gitmiş olan Merkez Bankası politikasının devam ettirilip ettirilmeyeceği konusu olduğunu belirtti.

Bugünkü köşe yazısında Fed’in yeni başkanıyla birlikte nasıl bir politika izleyeceğine değinen Deniz Gökçe, Yellen yerine Jay Powell’ın atanacağının konuşulduğunu yazdı.

Powell’in 2012 yılından bu yana FED Yönetim Kurulu’nda üye olduğunu hatırlatan Gökçe ''Ama Powell ekonomi eğitimi olmayan bir kimse! Kendisi bir avukat ve de iş başına atanırsa uzun süre Yellen’in yaklaşımını devam ettirir diye de düşünülüyor’’ dedi.

Trump’ın Powell’i FED Başkanlığına atayarak kendi imzasını FED’e taşımış olduğunu düşündüğünü aktaran Gökçe ''Ama aslında bilindiği gibi Powell, Yellen’i kopya edecek, faizleri yavaş yavaş artıracak, aynen Yellen gibi neler yapılması gerektiğini önceden konuşarak FED mensuplarını, medyayı ve de vatandaşları da Yellen’in yaptığı gibi peşinen hazırlayacak!'' dedi.

Powell’ın ekonomist değil ama piyasayı uzun süre yakından izleyen bir kişi olduğunu belirten yazar, ''Yellen de zaten geriye son derece iyi durumda bir ABD ekonomisi bırakıyor'' dedi.

Ancak şu andaki pozitif gidişatın devam etmesinin garanti olmadığını belirten Gökçe, ''Gündeme gelecek orta karar bir sorun bile, ortalığı karıştırabilir. Faizleri artırmak sanıldığı kadar kolay değil. Dolayısıyla ilerdeki bir sorunda FED yeniden Yellen gibi yavaş hareket etmek zorunda kalır'' dedi.

Piyasada ise iki önemli konunun gündeme gelebileceğinin konuşulduğunu aktaran Gökçe bunları şöyle açıkladı;

''Birincisi, yüzde 2 enflasyon düzeyine işgücü piyasasını karıştırmadan varılabilir mi konusu önemli. İkincisi ise, bir sonraki olası krizde kullanmak üzere cephane bulunacak mı?''