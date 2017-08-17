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Fed sonrası piyasalar artışta!

Fed tutanakları sonrası dolar/TL gerilerken, azalan jeopolitik risklerle endekste pozitif bir açılış gerçekleşti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:57
Fed sonrası piyasalar artışta!

Fed tutanaklarının faiz artırımının ertelenebileceğine işaret etmesinin ardından dolar/TL yönünü aşağı çevirirken, endekste FED'in yanı sıra ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin yatışmasının da etkisiyle yukarı yönlü açılış gerçekleşti.

Dün akşam saatlerinde 3.5257/3.5268 seviyesinde olan dolar/TL, bu Sabah 3.5187/3.5209 seviyesinde işlem görüyor. Sepet bazında TL aynı saatte 3.8307/3.8332, euro/TL ise 4.1425/4.1458 seviyesinde bulunuyor.

Diğer taraftan borsaİstanbul'da bist 100 endeksi 547 puan artışla 107.409 puandan güne başladı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,51 oranında değer kazandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı son politika toplantısının tutanakları, politika yapıcıların son dönemdeki düşük enflasyon konusunda daha temkinli olduklarını ve bazı üyelerin enflasyon trendinin geçici olduğu netleşene kadar faiz artırımını durdurmak istediklerini gösteriyor.

Fed'in dün açıklanan 25-26 Temmuz tarihli toplantı tutanakları Fed'in 4.2 trilyon dolarlık hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymet portföyünü azaltmaya hazır olduğunu gösterdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bazı CEO'ların istifalarının ardından sanayi politikaları konusunda şirketlerle istişare yürüttüğü iki konseyi feshetti. Bu gelişme de doların değer kaybında etkili oldu.

Asya borsaları ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin yatışmasıyla yükseldi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:57
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