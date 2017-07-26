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Amerikan Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı!

Amerikan Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 1,25'te bıraktı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:05
Amerikan Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı!

Amerikan Merkez Bankası (FED) bugünkü toplantısı sonucunda gösterge faizi ve para politikasını değiştirmeme kararını açıkladı.

DOLAR AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET ETTİ

FED'in gösterge faizi ve para politikasını değiştirmediğini açıklamasıyla birlikte, dolarda bir miktar düşüş yaşandı. Gün içinde 3.55 seviyesinde işlem gören dolar, bu haberle birlikte 3.53'ü gördü.

FED yetkilileri, faiz kararı sonrası yapılan açıklamada, 4.5 trilyon dolara kadar çıkan bilançonun küçültülmesine "görece yakın zamanda" başlayacaklarını ifade etti.

FED iskonto faizini de değiştirmeyerek, yüzde 1,75'te tuttu.

FED, enflasyonun yüzde 2'nin altında devam ettiğini ve orta vadede yüzde 2 dolaylarında yükseleceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Açıklamada ayrıca, ekonomi için kısa vadeli risklerin aşağı yukarı dengeli olduğunu ve enflasyonu izlediği belirtildi.

FED Başkanı Janet Yellen’ın, kararın açıklamasının ardından basın toplantısı yapmayacağı daha önceden duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:05
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