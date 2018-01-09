Feci tren kazası! Yüzlerce yaralı var

Güney Afrika’nın Acil Hizmetler Birimi ER24, ülkenin en büyük şehri Johannesburg’daki Germiston kasabasında 2 yolcu treninin çarpışması sonucu en az 200 kişinin yaralandığını açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz hafta, Port Elizabeth’den Johannesburg’a giden bir yolcu treni ile kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Afrika’da 2016 ve 2017 yılları arasında meydana gelen tren kazalarında toplam 495 kişi ölmüş ve 2 bin 79 kişi ise yaralanmıştı.