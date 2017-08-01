Feci ölüm... Kullandığı kepçenin altında kaldı

Sarıoğlan ilçesi Muratbey köyündeki yol yapımında kepçe operatörü olarak çalışan Sercan Tuncar, aracın kontrolünü kaybedince yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Tuncar, ters dönen tonlarca ağırlığındaki kepçenin altında kaldı.

Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından hayatını kaybeden Sercan Tuncar'ın cansız bedenini 30 tonluk kepçenin altından çıkardı.

Tuncar'ın cesedi Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.