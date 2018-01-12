Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Feci kazada ölenlerin kimlikleri şok etti!

Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu belirlendi.

12 Ocak 2018 Cuma 15:30
Feci kazada ölenlerin kimlikleri şok etti!

İstanbul’dan Irak’ın Erbil kentine giden yolcu otobüsünün, Şırnak’ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki çevre yolunda şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3’ü çocuk 9 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı. İstanbul’dan Irak’ın Erbil kentine yolcu taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen Irak plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü, Habur-Silopi arasındaki çevre yolunun 6’ncı kilometresinde sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3’ü çocuk 9 kişi öldü, 2’si ağır 38 kişi yaralandı.

Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Kazadan sağ kurtulanlara bölgeye giden askerler yardımcı oldu. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne

Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:30
  1. İstanbul
  2. yolcu otobüsü
  3. Şırnak
  4. Kaza
  5. Iraklı Türkmenler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbulkart sayısı 30 milyonu geçti
    1. İstanbulkart sayısı 30 milyonu geçti
    2. Antalya'da kapkaç yapan çift yakalandı
    3. İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 kişi..
    4. Almanya'da koalisyon için ön uzlaşma..
    5. ABD askeri toplantısına saldırı
    6. Kalp krizi camide yakaladı
    7. İstanbul’da artık tamamen yasaklandı!
    8. Külünk: Vakti geldiğinde isimleri..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    10. BAE şimdi de o ülkeye el attı!
    11. Ardahan, lösemili Yusuf Ali için..
    12. Yerli otomobilin içine talip çıktı
    13. En çok Fenerbahçe etkilendi
    14. PKK'lı teröristlerin su hattı çektiği..
    15. Feci kazada ölenlerin kimlikleri şok..
    16. 7 yıl aradan sonra Afganistan'a gidecek
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    18. Pet şişede yetiştirdiği fidanlar..
    19. Hatay'daki müze ecza dolabı görevini..
    20. Rejime ait uçaklar bombaladı!
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama