Feci kazada ölenlerin kimlikleri şok etti!

İstanbul’dan Irak’ın Erbil kentine giden yolcu otobüsünün, Şırnak’ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki çevre yolunda şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3’ü çocuk 9 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı. İstanbul’dan Irak’ın Erbil kentine yolcu taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen Irak plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü, Habur-Silopi arasındaki çevre yolunun 6’ncı kilometresinde sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3’ü çocuk 9 kişi öldü, 2’si ağır 38 kişi yaralandı.

Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Kazadan sağ kurtulanlara bölgeye giden askerler yardımcı oldu. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne

Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.