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Feci kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

12 Ocak 2018 Cuma 10:55
Feci kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı otobüs, Silopi- Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan ve yakınlarını kaybedenleri güvenlik güçleri teselli etmeye çalıştı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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