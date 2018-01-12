Feci kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.12 Ocak 2018 Cuma 10:55
Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı otobüs, Silopi- Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan ve yakınlarını kaybedenleri güvenlik güçleri teselli etmeye çalıştı.