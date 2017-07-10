Tur otobüsü tepeden inerken yuvarlandı: 9 ölü 25 yaralı

Güney Amerika ülkesi Peru'da turistleri taşıyan iki katlı bir tur otobüsü, başkent Lima'yı gören bir tepeden inerken kontrolden çıktı. Yuvarlanan otobüste en az dokuz yolcunun yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 25 yaralı arasında Kanadalı ve Şilililerin de yer aldığını aktardı.

Peru Sağlık Bakanlığı, Pazar gecesi meydana gelen kazanın Lima'daki başkanlık sarayına iki kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini açıkladı. Resmi açıklamaya göre, otobüs San Cristobal tepesinden panaromik şehir manzarası izleyen turistleri taşıyordu.

Otobüsün takla attığı ve cesetlerin etrafa saçıldığı görülüyor.

İlk belirlemelere göre, tur otobüsü aşırı hız nedeniyle yoldan çıkıp devrildi.