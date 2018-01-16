Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Feci görüntü! Böyle bulundu

Yüksek binalardaki tamir işlerini yapmasıyla tanınan tırmanışçı Yevgeni Tikhonov, bir binanın çatısında ölü bulundu.

16 Ocak 2018 Salı 16:25
Feci görüntü! Böyle bulundu

26 yaşındaki profesyonel tırmanışçı ve tamirci Yevgeni Tikhonov, Rusya’nın kuzeyindeki Sibirya bölgesinde yer alan Anzhero-Sudzhensk kasabasındaki bir öğrenci yurdunun çatısında ölü bulundu.

Sağlık görevlileri, deneyimli tamircinin, cesedinin fark edilmesinden iki saat önce öldüğünü duyurdu.

Yetkililer, yerden 12 metre yüksekte başı karla kaplanan ve ayaklarından buzlar sarkan adamın, ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Ancak intihar bulgularına rastlanmadığı da belirtildi.

Bölgede hava sıcaklığının eksi 27 dereceye kadar düştüğü bildiriliyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 16:25
  1. Yevgeni Tikhonov
  2. tırmanışçı Yevgeni Tikhonov
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç yeteneklerbir günlüğüne Turkcell yönetimine katıldı
    1. Genç yeteneklerbir günlüğüne Turkcell..
    2. Afrin'e gönüllü askerlik için..
    3. Mustafa Denizli, İran'a geri döndü
    4. “Mantar üreterek hem terapi görüyor..
    5. Barzani'den yeni karar... Seçimleri..
    6. Afrin neden önemli? İşte sebebi
    7. BAE tarafından kaçırılmıştı.....
    8. Ümraniye Belediyesi’nden öğrencilere..
    9. Uysal Türkiye üçüncüsü
    10. Sanatın kaynağı aşktır
    11. Kağıthane'ye Hobi Bahçesi kuruluyor
    12. İstanbul Boğazı'nda yakalandı
    13. SEDAŞ Enerjinin 2017 yılı rakamlarını..
    14. Başkan Toru’dan pazarcı esnafına ziyaret
    15. Bakandan taşeron açıklaması: Yeni..
    16. Resmen batıyorlar... Lozan anlaşması..
    17. Sınırda hareketli saatler: Tanklar..
    18. Şüpheli vatandaşları fişleyecek
    19. Büyük projenin Afgan ayağı başlıyor
    20. O ülkede seçim çalışmaları başladı
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu