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Feci anlar… Güngören’de başına siyah örtü örttüğü 4 yaşındaki kızla ortaya çıktı… Mahalleli olmasa…

4 yaşlarındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan şahsa vatandaşlar son anda engel oldu.

05 Ocak 2018 Cuma 10:24
Feci anlar… Güngören’de başına siyah örtü örttüğü 4 yaşındaki kızla ortaya çıktı… Mahalleli olmasa…

Güngören’de bir ticari taksiyi gasp ettikten sonra  kız çocuğunun boğazına sokak ortasında bıçak dayayan babaya vatandaşlar son anda engel oldu. Akıllara durgunluk veren olay saniye saniye kameralara yansırken şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Maltepe'de cinnet getiren bir babanın iki kız çocuğunu öldürmesinden bir gün geçmesinin ardından benzer bir olay Güngören'de yaşandı. Güngören’de meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen şahıs Fatih’te çocuğuyla birlikte bindiği taksiyi gasp ederek Güngören’e geldi.

Henüz 4 yaşlarında olan kız çocuğunun kafasına siyah bir örtü örten şahıs, ilk olarak araçtan indirdiği çocuğunu sokakta gezdirmeye başladı. Çocuğunu bir noktada duvara bakarak durmasını isteyen şahıs bir süre elinde bulunan şeyleri sokağa fırlattı. Daha sonra çocuğuyla birlikte ilerleyen şahıs sokaktan çıktı. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şahıs koşar adımlarla terk ettiği taksiye doğru geldi. Bu sırada yoldan geçen iki kadın duruma tepki gösterdi. Şahsın peşinden gelen mahalle sakinleri çocuğu kurtarmaya çalıştı. Aracın etrafını saran vatandaşlar şahsın kaçmasını engelledi. Arabayla kaçamayacağını anlayan şahıs, yeninden kucağına aldığı çocuğunun boğazına bıçak dayayarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Mahallelinin etrafını sardığı şahıs olay yerine gelen Güngören İlçe Emniyet Amirliğine ait ekipler tarafından gözaltına alınırken yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

 Akıllara durgunluk veren olay kamerada

Görüntülerde şahsın ilk olarak sokağa taksiyle geldiği görülüyor. Üzerinde bulunan montu çıkarıp yere atan şahıs daha sonra araçta bulunan kızını dışarıya çıkartıyor. Başı tamamen siyah örtüyle kapalı olan minik kız bir süre şahısın yanında bekliyor. Elinde bıçak olan şahıs bir süre sonra çocuğunu yanına alarak sokaktan uzaklaşıyor. Bir süre sonra şahıs kucağında çocuğuyla taksiye doğru koşarak geliyor. Taksiye çocuğunu bırakan şahıs o sırada yoldan geçen sokakların tepkisiyle karşılaşıyor. Bu esnada sokağa gelen diğer mahalle sakinleri de şahsa tepki gösteriyor ve çocuğu kurtarmaya çalışıyor. Elinde bıçak olan şahıs bıçağı rastgele sallayarak araç ile kaçmaya çalışıyor. Ancak araç ile kaçamayacağını anlayan şahıs bu kucağına aldığı çocuğunun boğazına bıçak dayayarak yayan şekilde kaçmaya çalışıyor.  Ancak çok geçmeden mahalle sakinleri şahısın elinden kurtarıyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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