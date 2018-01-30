FBTV yayınında şaşırtan sözler! Mahalle maçları bile...

Aykut Kocamanlı Fenerbahçe'nin futbolunun keyif vermediğini ve bu futbolla şampiyonluğuna yaklaşamayacağını savunan Bartu, mahalle maçlarının bu maçtan daha zevkli olduğunu ifade etti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren sarı-lacivertlilerin sembol ismi şu ifadeleri kullandı:

İki takıma bakarsan şampiyonluğa oynuyor ama futbola bakarsan şampiyonluğun yanından geçmeleri mümkün değil. Ne akın var ne şut var ne topu doğru dürüst stop etmek var. Kaçan adama topu vermek lazım zaten kimsenin kaçtığı filan da yok. Böyle garip bir futbol. Mahalle maçları bile daha keyifli olabilir.