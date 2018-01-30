Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FBTV yayınında şaşırtan sözler! Mahalle maçları bile...

Fenerbahçe'nin resmi televizyonu FB TV'de Trabzonspor mücadelesini yorumlayan Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun ağır eleştirileri izleyiciyi şaşırttı.

30 Ocak 2018 Salı 10:32
FBTV yayınında şaşırtan sözler! Mahalle maçları bile...

Aykut Kocamanlı Fenerbahçe'nin futbolunun keyif vermediğini ve bu futbolla şampiyonluğuna yaklaşamayacağını savunan Bartu, mahalle maçlarının bu maçtan daha zevkli olduğunu ifade etti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren sarı-lacivertlilerin sembol ismi şu ifadeleri kullandı:

İki takıma bakarsan şampiyonluğa oynuyor ama futbola bakarsan şampiyonluğun yanından geçmeleri mümkün değil. Ne akın var ne şut var ne topu doğru dürüst stop etmek var. Kaçan adama topu vermek lazım zaten kimsenin kaçtığı filan da yok. Böyle garip bir futbol. Mahalle maçları bile daha keyifli olabilir.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:32
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dizi değil lağım! Her sahnede küfür...
    1. Dizi değil lağım! Her sahnede küfür...
    2. Tahran'da keskin nişancılar fareler..
    3. Kira gibi aidat yıldırıyor
    4. Zam isteyince ortalık karıştı!..
    5. Yunanistan Milli Savunma Bakanı bunu..
    6. AK Parti'den flaş 'erken seçim'..
    7. Türkiye ile Rusya arasında kritik..
    8. Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli..
    9. Hükümet resmen açıkladı: O uygulama..
    10. Konya’da FETÖ ablalarına operasyon: 15..
    11. PYD'den Kilis'e bir roketli saldırı daha
    12. FBTV yayınında şaşırtan sözler!..
    13. İran'da keskin nişancılar sokağa indi!..
    14. Devletten vatandaşa karşılıksız ödeme!..
    15. Edirne'de yoğun sis etkili
    16. PKK'lı terörist havaya ateş açınca..
    17. Adana'da yollarını kaybeden iki kişi..
    18. CHP, TTB'ye de sahip çıktı! Orada..
    19. Beşiktaş'ın konuğu Gençlerbirliği
    20. İşte Mathieu Valbuena gerçeği! Kendini..
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Bomba yorum: Suriye'de kaybettiler!
    Bomba yorum: Suriye'de kaybettiler!