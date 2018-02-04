Trump kaldırdı, ABD karıştı

ABD Başkanı Donald Trump, iç istihbarat örgütü FBI’ı sahte kanıt üretmek için kumpas kurmakla suçlayan raporun gizliliğini kaldırdı. Trump’ın dış politika danışmanı Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütmek isteyen FBI, mahkemeden yaptığı resmi talepte, gerekçe olarak eski İngiliz istihbarat yetkilisi Christopher Steele tarafından hazırlanan bir dosyayı gösterdi. Steele’in hazırladığı dosya ise Trump’ın seçim rakibi Hillary Clinton ekibi tarafından sipariş edilmiş bir şantaj dosyasıydı. FBI’ın bu bilgileri geçen yıl Mart ayında gözetleme ve takip izin talebinde bulunduğu yargıçtan saklayarak onu yanılttığı belirtiliyor. Christopher Steele tarafından hazırlanan dosyada Rusya’nın Trump’a şantaj yapmasını sağlayabilecek bazı bilgiler içerdiği ifade ediliyordu.

KURUMLAR ARASI GÜVEN BİTTİ

Gizliliği kaldırılan belge, Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı ve FBI arasındaki güveni yok etti. Belgede “Amerikan halkının suistimallere karşı korunması için oluşturulan yasal yapının çöküşünü temsil ediyor” deniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın üst düzey yöneticilerini kurumu siyasileştirmekle suçladı, Adalet Bakanlığı’nın soruşturmalarının da Cumhuriyetçi Parti’ye zarar verdiğini söyledi.

FBI BAŞKANI'NDAN METANET ÇAĞRISI

FBI Başkanı Christopher A. Wray, kurum çalışanlarına gönderdiği videolu mesajla metanet çağrısı yaparak gündeme kulak verilmemesi ve günlük rutin işlerin aksatılmadan yürütülmesi talimatı verdi. Mevcut FBI Başkanı Christopher Wray, eski başkan James Comey’i görevden alan Trump tarafından aday gösterilmişti.

FBI’ın başkan yardımcısı Andrew McCabe ise geçen hafta istifa etti. Rusya’nın ABD’de son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği ile Trump yönetiminden bazı isimlerin adaletin tesisini engelleyip engellemediğine yönelik soruşturmayı ise eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller yürütüyor.

ABD nükleer yarışı körüklüyor

ABD nükleer silah kapasitesini artırmaya hazırlanarak nükleer silahlanmayı körüklüyor. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Nükleer Durum İnceleme Belgesini yayınlandı. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Nükleer Durum İnceleme Belgesinin “nükleer silahların nükleer saldırıları caydıracağı ve nükleer güçler arasındaki geniş kapsamlı konvansiyonel savaşları engelleyeceği” tezi üzerine oturtulduğunu iddia etti. Nükleer Durum İnceleme Belgesi, ABD’nin nükleer kapasitesinin “nükleer ve nükleer olmayan saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak”, “müttefik ve ortaklara güvence vermek”, “caydırıcılığın çökmesi durumunda ABD hedeflerine ulaşmasını sağlamak” ve “belirsiz geleceği garanti altına almak” üzere modernize edilmesini öngörüyor. (Yeni Şafak)