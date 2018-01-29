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FBI direktörü Andrew McCabe istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Andrew McCabe istifa etti.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:08
FBI direktörü Andrew McCabe istifa etti

Andrew McCabe'nın istifa etmesi ABD gündemine bomba gibi düştü. ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilen FBI Direktörü Andrew McCabe istifa etti. McCabe’ın Trump ile arasında anlaşmazlıkların olduğu belirtiliyor. McCabe, Trump tarafından görevden alınan eski FBI Direktörü James Comey'nin yerine getirilmişti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 22:08
  1. Andrew McCabe
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