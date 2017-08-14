Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent Aboubakar'dan ilk açıklama

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve yeni sezona Porto'da başlayan Vincent Aboubakar'dan ilginç bir açıklama geldi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:22
F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent Aboubakar'dan ilk açıklama

Porto'nun ligde Tondela'yı 1-0 yendiği maçta golü atan ve karşılaşmanın ardından konuşan Aboubakar Porto'dan ilk başta da ayrılmak istemediğini dile getirdi.

Aboubakar attığı golden çok takımın durumunun önemli olduğunu söylerken ''Gol atmam beni mutlu ediyor ama önemli olan takım. Kazanmak için acı çektik. Porto'yu şampiyon yaparak herkesi mutlu etmek istiyoruz'' dedi.

Daha önce yaptığı 'Porto'ya dönmek istemiyorum' sözleri hatırlatılan Aboubakar ''Bu doğru, dönmek istemediğimi söyledim çünkü ayrılmak istemiyordum. Porto'dan ayrılmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Birçok şeyi geride bıraktım ve sonuçta bugün buradayım. İnsanların bana yaklaşımı çok olumlu. Porto Yönetimi ile görüştükten sonra benim için her şey pozitif. Mutluyum, mutluyum ve Porto'nun bir parçası olmak iyi hissettiriyor'' ifadelerini kullandı.

Aboubakar, Porto formasıyla Portekiz Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 gole imza attı.

FENERBAHÇE'NİN ABOUBAKAR PLANI

Bu arada Fenerbahçe'nin Aboubakar teklifi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe, Neustadter'i satması halinde gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planladığı öne sürüldü. Oyuncunun yüzde 65'ine sahip olan Lorient'e 6 milyon Euro, Porto'ya ise 2 milyon Euro önerileceği iddia edildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:22
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik programında yapılan düğünler bile...
    1. Evlilik programında yapılan düğünler..
    2. Gazeteye ilan verdi... 'Müslümanım,..
    3. Ellerini arkadan bağlayıp…..
    4. Bakan Tüfenkci'den milyonlarca..
    5. FETÖ'nün "Suikast timi"ni telaş sardı
    6. F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent..
    7. Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri..
    8. Motosikletli soyguncular Kağıthane'de..
    9. Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi..
    10. Rusların yüzde 48'i Türkiye'ye S 400..
    11. Türkiye antibiyotik kullanımında dünya..
    12. En kritik isim de kabul etti! O sözler..
    13. Dişli'ye görüntüler izletildi: Kabul..
    14. Kölelik rekor kırdı! Zirvede ise bakın..
    15. Sakarya'da rengarenk akan dere..
    16. İngiliz elçi Moore'la Kemal..
    17. Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın..
    18. Akıncı Üssü davasında avukatın o sözü..
    19. Olumsuz duygular psikolojiyi..
    20. Başkent'te PKK'ya bir darbe daha
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...