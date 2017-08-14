F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent Aboubakar'dan ilk açıklama

Porto'nun ligde Tondela'yı 1-0 yendiği maçta golü atan ve karşılaşmanın ardından konuşan Aboubakar Porto'dan ilk başta da ayrılmak istemediğini dile getirdi.

Aboubakar attığı golden çok takımın durumunun önemli olduğunu söylerken ''Gol atmam beni mutlu ediyor ama önemli olan takım. Kazanmak için acı çektik. Porto'yu şampiyon yaparak herkesi mutlu etmek istiyoruz'' dedi.

Daha önce yaptığı 'Porto'ya dönmek istemiyorum' sözleri hatırlatılan Aboubakar ''Bu doğru, dönmek istemediğimi söyledim çünkü ayrılmak istemiyordum. Porto'dan ayrılmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Birçok şeyi geride bıraktım ve sonuçta bugün buradayım. İnsanların bana yaklaşımı çok olumlu. Porto Yönetimi ile görüştükten sonra benim için her şey pozitif. Mutluyum, mutluyum ve Porto'nun bir parçası olmak iyi hissettiriyor'' ifadelerini kullandı.

Aboubakar, Porto formasıyla Portekiz Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 gole imza attı.

FENERBAHÇE'NİN ABOUBAKAR PLANI

Bu arada Fenerbahçe'nin Aboubakar teklifi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe, Neustadter'i satması halinde gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planladığı öne sürüldü. Oyuncunun yüzde 65'ine sahip olan Lorient'e 6 milyon Euro, Porto'ya ise 2 milyon Euro önerileceği iddia edildi.