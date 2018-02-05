F.Bahçe camiasını yıkan acı haber!
Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Sarıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti05 Şubat 2018 Pazartesi 16:51
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu’nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu’na Allah'tan rahmet; Sarıoğlu Ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.
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