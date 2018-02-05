THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

F.Bahçe camiasını yıkan acı haber!

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Sarıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:51
F.Bahçe camiasını yıkan acı haber!

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu’nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu’na Allah'tan rahmet; Sarıoğlu Ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:51
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP, Kars Belediye Başkanı'nın istifasını istedi
    1. MHP, Kars Belediye Başkanı'nın..
    2. MHP bir belediye başkanının istifasını..
    3. Almanya'da Türk aile evlerinde ölü..
    4. Yunan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler..
    5. Terör örgütü yandaşları Roma'yı savaş..
    6. Svat vadisinde askeri kampa saldırı
    7. Kontrolden çıkan araç park..
    8. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na PM şoku!
    9. TSK: Bir tankımız vuruldu
    10. İtalyan polisi PKK'lılara acımadı
    11. Azez'e roketli saldırı: 8 kişi yaralı
    12. AK Partili belediye başkanı Meydan..
    13. Yer: Antalya.... Bremen Mızıkacıları..
    14. Bakanlar öğrencilerle birlikte süt..
    15. DEAŞ o bölgeye saldırdı
    16. Celal Şengör'den şaşırtan 'Afrin'..
    17. Eski Beşiktaşlı Eneramo'dan sürpriz..
    18. Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme!
    19. Fenerbahçe'de flaş Ozan kararı!
    20. Afrin'den bir roketli saldırı daha!
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'