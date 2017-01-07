F.Bahçe, Arena'da kazandı ve '10' dedi

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Sarı-lacivertliler, 10. galibiyetini elde ederken, İtalya temsilcisi ise 12. mağlubiyetini aldı.

İlk dakikada her iki ekip de sayı bulmakta zorlandı. Sonraki bölümde çekişme yaşanırken 5. dakika 7-7 beraberlikle geçildi. 6. dakikada Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla 9-7 öne geçen Fenerbahçe, Kalinic'in basketiyle 7. dakikada farkı 5 sayıya (14-9) çıkardı. Kalnietis'in basketiyle 9. dakikada 16-16 beraberliği sağlayan EA7 Emporio Armani Milan, ilk çeyreği de 19-18 üstün geçti.

Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte Nunnally ve Sloukas'ın kritik üç sayılık basketleriyle rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen Fenerbahçe, 8. dakikada farkı 5 sayıya yükseltti (37-32). Periyodun son bölümünde savunmada daha etkili oynayan ve İtalyan ekibinin sayı bulmasını engelleyen sarı-lacivertliler, son saniyede Kalnietis'in üç sayılık basketini engelleyemese de soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan EA7 Emporio Armani Milan, 7-0'lık serinin ardından üstünlüğü ele geçirdi ve 23. dakikada skoru 50-44 yaptı. Udoh ve Datome'nin sayılarıyla toparlanan ve farkı azaltan Fenerbahçe, Datome'nin üçlüğüyle 28. dakikada skoru 56-56 yaptı ve Udoh'un pota altından bulduğu sayıyla yeniden öne geçti (58-56). İtalyan ekibinin hücumda yaptığı hataları hızlı hücumlarla değerlendirmeyi başaran Fenerbahçe, çeyreğin son dakikalarında savunma direncini arttırıp mücadelenin bu bölümünü 63-58 galip tamamladı.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf EA7 Emporio Armani Milan oldu. İlk sayısını Hickman'ın üçlüğüyle elde eden İtalya temsilcisi, 35. dakikada skoru 71-71'e getirdi. Kısa sürede 5 sayı üreterek yeniden öne geçen Fenerbahçe, son dakikasına 1 sayı önde girdiği mücadeleyi 86-79 kazandı.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Bogdan Bogdanovic, uzun bir aradan sonra EA7 Emporio Armani Milan maçıyla sahalara döndü.

TRİBÜNLER TERÖRÜ LANETLEDİ

Bu arada Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da Sarı-lacivertli taraftarlar İzmir Marşı'nı söylerken, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını tribünlerde kaldırarak "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratı yaptı. Taraftarlar ayrıca, "Türkiye laiktir, laik kalacak" şeklinde slogan attı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 11, Bogdanovic, Kalinic 10, Datome 17, Udoh 18, Sloukas 8, Nunnally 19, Vesely 2, Ahmet Düverioğlu 1, Antic

EA7 Emporio Armani Milan: Abass, Kalnietis 20, Dragic 3, Raduljica 12, Macvan 6, Mclean 12, Fontecchio 4, Cinciarini 2, Simon 5, Hickman 15

1. Periyot: 18-19

Devre: 41-40

3. Periyot: 63-58

5 faulle çıkan: 39.58 Simon (EA7 Emporio Armani Milan)