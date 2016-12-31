Cloudflare

Fazla para alan özel hastanelere ceza!

Yeni seneyle birlikte, hastalardan fazla para alan özel hastanelere yüklü para cezası yolda. Düzenleme yürürlüğe girince hakkında şikayet bulunan özel hastaneler,hem vatandaşın cebinden hem de sosyal güvenlik kurumunun kasasından, haksız paranın cezasını ödemek zorunda kalacak.

Eklenme: 31 Aralık 2016, 23:16
Bu haber 3.281 kez okundu
 
Etiketlerözel hastaneparacezafazla parasgk
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Saldırının ardından provokasyonlar başladı!
  • Azerbaycan’dan Türkiye mesajı: Son derece öfkeliyiz!
  • Reina'nın sahibi herkesi şoke eden o iddiayı yalanladı!
  • TSK'dan Ortaköy saldırısıyla ilgli flaş açıklama!
  • Elektrik kesintisinde terör şüphesi
  • Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Amaçlarına ulaşamayacaklar
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş 'terör saldırısı' açıklaması
  • Herkesin merak ettiği o anın görüntüsü ortaya çıktı! Elbiselerini değiştirip…
  • Putin'den Erdoğan'a telefon: Ortak şekilde cevap vereceğiz!
  • Kurtulmuş: Büyük Türkiye istemiyorlar
  • Erdoğan'dan terör saldırısına ilişkin ilk açıklama
  • Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği isim polisin elinden kaçmaya çalıştı!
  • Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş
  • Yılbaşındaki 'noel baba'lı saldırı FETÖ dizisindeki sahneyi hatırlattı
  • İstanbul’daki terör saldırısını dünya böyle gördü
  • Amberin Zaman'dan 'teröristlere dokunulmasın' tweeti!
  • Gazinocu çocuğu Mehmet Aslan'dan Erdoğan'a hakaret!
  • Obama'dan tuhaf 'saldırı' açıklaması
  • Bakan Soylu: Salgırgan içeriye silahla tarayarak girmiş
  • Provokatör ve teröristleri siber ihbar hattından Emniyet'e bildirin!
  • Terör örgütü DAEŞ'e darbe! Sınırda yakalandı
  • "Fetullah Hoca'nın selamı var, seni uyarıyoruz"
  • Görmez: Mekanın farkı yok, hedef millettir!
  • Günün âyet ve hadisi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Necef'te bombalı saldırı: 6 ölü, 25 yaralıNecef'te bombalı saldırı: 6 ölü, 25 yaralı

Irak'ın Necef kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 6 polis öldü,…

2017 yılbaşı tatili 2 Ocak 2017 Pazartesi tatil mi2017 yılbaşı tatili 2 Ocak 2017 Pazartesi tatil mi

2017 yılbaşına az bir zaman kala gözler 2 Ocak 2017…

ABD Büyükelçiliği’nden flaş açıklamaABD Büyükelçiliği’nden flaş açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medyaya yansıyan dedikodular üzerine 22 Aralık…

İhbar geldi, polis 'Reina şüphelisinin' peşine düştüİhbar geldi, polis 'Reina şüphelisinin' peşine düştü

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs…

Saldırıya en sert tepki Azerbaycan'dan!Saldırıya en sert tepki Azerbaycan'dan!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için…

Yunanistan'dan Ortaköy'deki saldırıya kınamaYunanistan'dan Ortaköy'deki saldırıya kınama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da Reina gece kulübüne yapılan saldırıyı kınayarak,…

Beşiktaş'ta kurtuldu, Ortaköy'de hayatını kaybetti!Beşiktaş'ta kurtuldu, Ortaköy'de hayatını kaybetti!

Reina'ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı.

Polis alarma geçtiPolis alarma geçti

Polis Kuruçeşme’de saldırı ile ilgili olabileceği düşünülen şüpheliyi arıyor.

Ortaköy saldırısıyla ilgili bakandan flaş açıklama: Suudi Arabistan, Fas, Lübnan…Ortaköy saldırısıyla ilgili bakandan flaş açıklama: Suudi Arabistan, Fas, Lübnan…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen…