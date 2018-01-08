Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fazıl Say'a büyük şok! Reddedildi...

Yalova Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada Fazıl Say'ın adının bir caddeye verilmesi reddedildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:49
Fazıl Say'a büyük şok! Reddedildi...

Yalova Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı'nda Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın piyanist ve besteci Fazıl Say'ın adının kentte bir caddeye verilmesi önerisi görüşüldü.

BAŞKAN JEST YAPMAK İSTEDİ

Toplantıda konuşan Başkan Vefa Salman, "Entelektüel geçinen insanların bile Yürüyen Köşk'ü bilmemesi, bende derin bir üzüntü yaratıyor. Bu kentin markası olmak zorunda. Bu marka ile ses getirmemiz gerekiyor. Fazıl Say da yaptığı 'Yürüyen Köşk' bestesiyle iyi bir ses getirdi. Dünyada kendi alanında deha olarak bilinen bir insan. Yürüyen Köşk bestesinin prömiyerini 10 Kasım'da Ankara'da yaptı. Bu anlamda konserler de vermeye devam edecek. Yaptığı jeste karşılık bir Yalovalı olarak ne yapar ne ederiz diye düşündüğümde bir caddeye isminin verilmesinin uygun olacağını düşündüm. Buna uygun bir cadde var mı yok mu, bilemiyorum. Keşke sanat ve kültür çalışmalarının olduğu bir binamız olsa ona ismini versek" dedi.

"İNŞALLAH VEFATINDAN SONRA DEĞERLENDİRİZ"

Salman'ın ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Kasım Avar ise grup olarak teklifi reddedeceklerini söyledi. Avar, "Piyanist ve besteci olan Sayın Fazıl Say'a Yürüyen Köşk eserini yaptığı ve bunu icra ettiği için biz Yalova halkı olarak çok teşekkür ederiz. Kendisi halihazırda yaşayan birisi. İsim Komisyonu'nun bir prensip kararı var. Yaşayan kişilerin isimlerini cadde ve sokaklara vermiyoruz. Allah uzun ömür versin. İnşallah vefatından sonra böyle bir değerlendirme de yapabiliriz" diye konuştu.

Toplantıda söz alan bağımsız meclis üyesi Faruk Kırtay ise geçmiş dönemde yaşayan kişilerin isimlerinin kentte bazı cadde ve sokaklara verildiğini hatırlattı. CHP Grup Sözcüsü Şerafettin Çelik de "Yaşayan insanların isminin verilmemesi gerekçesinin haklı ve makul bir gerekçe olmadığını, buna karşı çıkacak arkadaşlarımızın başka gerçekçeler sunmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Mecliste yapılan oylamada, Başkan Vefa Salman tarafından getirilen teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Oylamanın ardından söz alan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, belediye başkanının bir parka veya kültür merkezine meclis kararı olmaksızın isim verebileceğini belirterek, "CHP grubu olarak sanatçıyla ilgili gereğini yapacağımızı kamuoyuna bildirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 20:49
  1. Yalova Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı
  2. Vefa Salman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD 200 bin kişiyi sınır dışı edecek
    1. ABD 200 bin kişiyi sınır dışı edecek
    2. Fazıl Say'a büyük şok! Reddedildi...
    3. Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadınlar..
    4. Terör örgütü YRK'dan İran'daki..
    5. Kayserispor'dan kötü prova!
    6. Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
    7. Amerika düğmeye bastı 200 bin kişiyi..
    8. Kocaman: Transfer isteriz ama...
    9. Fransız Alpleri'nde 'kırmızı alarm'
    10. Ceza alan FETÖ sanığı mahkeme heyetini..
    11. Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni..
    12. SPK'dan eski Bank Asya yöneticilerine..
    13. Tunceli’de terör örgütüne darbe
    14. ‘ATİK’ uyuşturucuya geçit vermedi
    15. 2018 de Yeni Trend Mobilyalar
    16. Dün Türkeş bugün Bahçeli... Türkeş,..
    17. Rusya açıkladı: 13 silahlı İHA ile..
    18. Ümraniye'de Ocak ayında kültür sanat..
    19. Gökyüzü Koleji bursluluk sınavına..
    20. Hayal Ortağım sanatın sesi oldu
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...