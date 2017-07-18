Fawaz Alhokaır Grup, Türkiye'nin hızlı büyüyen uluslararası gıda parekende markası Simit Sarayı'nın %10 hissesini alarak srtratejik ortak oldu

Fawaz Alhokair Grup Başkan Yardımcısı ve grubun perakende lideri Dr. Abdul Majeed Alhokair, Simit Sarayı’nın yönetim kurulu üyesi olarak atanacaktır.

Alışveriş merkezi, eğlence ve perakende sektörünün Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ve başarılı işletmecilerinden biri olan Fawaz Alhokair Grubu, 2014 yılında Simit Sarayı ile imzaladığı master franchise sözleşmesinin ardından bugüne kadar Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 50 Simit Sarayı mağazası açmıştır. Master franchise sözleşmesi gereğince Fawaz Alhokair Grubu önümüzdeki 4 yıl içinde 250’den fazla mağaza açarak toplamda 300’den fazla Simit Sarayı mağazasına ulaşmayı planlamaktadır.

Fawaz Alhokair Grubu’nun %10’luk hisse yatırımı sadece Fawaz Alhokair Grubu ve Simit Sarayı arasındaki starejik birlikteliği güçlendirmekle ve her iki grup için değer yaratmakla kalmayıp, Simit Sarayı’nın uluslararası büyüme stratejisi için önemli bir adımdır.

Yapılan stratejik ortaklık hakkında konuşan Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, “Uluslararası alanda, gıda perakendeciliğinde en güçlü şirketlerden biri olan Alhokair Grup ile güçlü bir ortaklık kurduğumuz için çok mutluyum” dedi. Fawaz Alhokair Grup ile, 2014 yılından bu yana oldukça verimli bir masterfranchise anlaşması yaptıklarını belirten Kavukcu, “Bu yatırım kararı bugün 21 ülkede hizmet veren Simit Sarayı’nın en önemli global gıda perakendecisi olması yolculuğunda bize çok büyük katkı sağlayacaktır. Burada özellikle kurucumuz Haluk Okutur’a, ortağım Mehmet Tarakçı’ya ve ana bankamız Denizbank’ın CEO’su Hakan Ateş’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Fawaz Alhokair Grubunun Kurucusu ve Başkanı Fawaz A. Alhokair, “Türkiye’nin global hale gelen gıda perakende sektöründeki büyük oyuncusu Simit Sarayı ile stratejik ortaklık kararı almak bizi çok heyecanlandırdı. Türkiye pazarının geleceğine ve Simit Sarayı’nın küresel büyüme potansiyeline inanıyoruz” dedi. “Simit Sarayı mağazalarının Orta Doğu ve Afrika bölgesinde üç yıldan az bir süre içinde gerçekleştirdiği olağanüstü operasyonel ve finansal performansına tanıklık ettik. İnanıyoruz ki bu birliktelikle Simit Sarayı’nı çok daha iyi yerlere getirebiliriz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.