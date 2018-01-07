Faturayı Hughes'a kestiler!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City, teknik direktör Mark Hughes ile yollarını ayırdı.07 Ocak 2018 Pazar 09:08
Federasyon Kupası üçüncü tur maçında Coventry City'ye deplasmanda 2-1 yenilen Stoke City, faturayı 54 yaşındaki Hughes'a kesti.
Deneyimli teknik adamın 4,5 yıldır çalıştırdığı Stoke City, ligde çıktığı son 7 maçta da 5 mağlubiyet yaşamıştı.
Ligde 22 haftada 20 puan toplayan İngiliz ekibi, West Bromwich Albion ve Swansea City ile düşme potasında yer alıyor.