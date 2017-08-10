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Fatsa’nın binası Konya’ya örnek oldu

Konya’nın Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve meclis üyeleri Doğu Karadeniz Bölgesi’nde teknik inceleme gezisi kapsamında Fatsa ilçesini de ziyaret ederek yeni belediye hizmet binası inşaatını da incelediler.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:39
Fatsa’nın binası Konya’ya örnek oldu

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Fatsa Belediyesinin yeni hizmet binasını Selçuklu mimarisinden seçtikleri için hayran kaldıklarını ve bu projeyi Karapınar’da da uygulayacaklarını söyledi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve beraberindeki meclis üyeleri belediye hizmet binası inşaatında yaptıkları incelemenin ardından Fatsa Belediyesine gelerek Belediye Başkan Vekili İbrahim Eroğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Mollaoğlu’nu ziyaret ettiler ve yeni Belediye hizmet binası hakkında görüş alışverişinde bulundular.

“Teknik inceleme için Karadeniz bölgesini seçtik”

Fatsa Belediyesi’nden ayrılırken bir açıklama yapan Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka Karapınar’ın 50 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu belirterek, “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir teknik inceleme yapmak üzere bölgeye geldik. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir takım belediye hizmetlerini ile ilgili durumları değerlendirmek için buradayız bu kapsamda Fatsa Belediyesi’nin yeni hizmet binası ile ilgili belediyemizde bir görüş alışverişinde bulunduk. Fatsa Belediye Başkan Yardımcılarımıza misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum her şey halk için. Belediyeler halka daha iyi hizmet verebilmek için canla başla çalışıyoruz inşallah. Bu gezimizde AK Partili MHP’li CHP’li Belediye Meclis üyelerimiz de var, birlikte inceleme yapıyoruz. Yeni hizmet binasının kapısı çok ihtişamlı olmuş, inşallah bittiğinde tekrar görmek nasip olur. Bu projeyi biz de ilçemizde uygulamayı düşünüyoruz” dedi.

“Binamızın Konya’dan örnek alınması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir göstergesi”

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da Konya Karapınar Belediye Başkanı ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ettiğini ifade ederek, “Misafirlerimiz yeni Belediye Hizmet binamızın teknik incelemesini yaptılar. Bizim Selçuklu mimarisini örnek olarak yaptığımız binamızın Konya’dan örnek alınması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir göstergesi. İnşallah aynı güzellikte de bir belediye binası Karapınar ilçemize nasip olur. Ben tekrardan kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum inşallah bu gezileri hayırlara vesile olur” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:39
  1. Karadeniz
  2. CHP
  3. AK Parti
  4. Selçuklu
  5. Konya
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  7. MHP
  8. Karadeniz Bölgesi
  9. Karapınar
  10. Fatsa
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