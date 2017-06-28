Fatsa’da ücretsiz yaz kursları

Tüm kursların ücretsiz olarak açılacağını söyleyen Fatsa İlçe Milli eğitim Müdürü Saygin Atinkaya, “2016-2017 eğitim- öğretim yılı ortaöğretim okulları destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi için okul pansiyonu yönetmeliğine göre Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde yapılacak bu kurslara katılan öğrencilerin yatılı kalmak isteyenleri ise Fen Lisesi kız ve erkek öğrenci kalmaları uygun görüldü. Kurslarımız 3 Temmuz günü başlayacak ve 27 Ağustos günü sona erecek. Toplam hedefimiz kurslara katılım sayısında 900 öğrencidir” dedi.