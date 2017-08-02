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Fatsa’da sıcak asfalt çalışmaları

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:08
Fatsa’da sıcak asfalt çalışmaları

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, gerçekleşen sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek en kısa zamanda tüm çalışmaların bitmesi için çalışanlara talimatlar verdi. Başkan Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, “Burada 6 ayrı birim yer altında çalışma yaptı. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Reşadiye Caddesi bundan sonra kaldırım ve aydınlatma çalışması ile beraber inşallah kalıcı çok güzel bir eser ortaya çıkmış olacak” dedi.

Anlayan şu bilgileri verdi: “Reşadiye Caddesi’nde son etap sıcak asfalt döküyoruz. İnşallah bu asfalt ile beraber Reşadiye Caddesi’nin asfalt kısmını bitirmiş olacağız. Bu caddede uzun süreli bir çalışma oldu. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde gerçekten çok ciddi, çok kapsamlı bir çalışma oldu. Doğalgaz yerin altına girdi, su hatları, şebeke ve ana su olmak üzere ayrı ayrı yenilendi. Kanalizasyon hatları komple yenilendi. Telekom, YEDAŞ elektrik hatlarını yeniledi, ilk defa yağmur suyu hattı döşendi. Bu caddede 6 ayrı birim iş yaptı dolayısıyla bu nedenle uzun sürdü. Bir birim çalışmasını bitirmeden diğeri çalışma yapamadı. Geçen hafta buranın alt temel malzemesi serildi. Şimdi de ikinci etap asfaltı döküyoruz. Bu asfalt ile beraber Reşadiye Caddesi asfaltına kavuşmuş oluyor. Burada vatandaşlarımız ve esnaflarımız biraz tozla yağmurla çamurla uğraştılar ama sabırları için sabırları için teşekkür ediyorum."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:08
  1. Ordu
  2. Reşadiye
  3. Fatsa
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