Fatsa’da doğalgaz kullanıcı sayısı 2 bin 860 oldu

Fatsa’da doğalgaz kullanımında abone sayısı 2 bin 860’a ulaşırken, 10 bin 500 dairenin önünde doğalgaz kullanılabilir olduğu bildirildi. Doğalgaz şirketi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi ile Fiskobirlik Caddesi Demir Sokak kesişimine kadar ana hat çalışmaları devam ediyor. Diğer bir ekip ise Şerefiye Mahallesi Hamlık Caddesi Meltem Sokak kesişimine kadar olan kısmın gaz montesini tamamladı. Doğalgaz ekipleri dolmuşların sıkıntı yaşamaması için zaman zaman güzergah değişikliği yapıyor.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan bu sene Sakarya, Dumlupınar ve Kurtuluş Mahallelerindeki hanelere doğalgazı ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu yıl merkez mahallerimize doğal gaz konusunda ağırlık verdik. Doğalgaz için bu sene yapılacak yatırım bedeli 20 milyon Türk lirasıdır. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkez mahallelerimizde inşallah yeni yılda bu çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz çünkü alt yapı çalışmaları tam anlamıyla bittiğinde üst yapı çalışmalarına geçilecek. 2017 yılında Fatsa ilçemizde tam anlamıyla doğalgaz çalışmaları bitmeyecek ama merkez mahallerde bitirmeyi planlıyoruz. Doğalgaz konusunda Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.