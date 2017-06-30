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Fatsa’da Ahilik Haftası hazırlığı

Fatsa Belediye Başkanlığı tarafından 20 Eylül’de düzenlenecek Ahilik Haftası programı öncesi ön hazırlık toplantısı gerçekleşti.

30 Haziran 2017 Cuma 12:28
Fatsa’da Ahilik Haftası hazırlığı

Fatsa Belediyesi tarafından 20 Eylül’de Ahilik Haftası programı düzenlenecek. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan program öncesi ön hazırlık toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan’ın koordinesinde düzenlenen toplantıya Fatsa Madeni Eşya Sanatkârları Odası Başkanı Ayhan Baş, Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Küçüköksüz ve Ordu ESOB Başkan Vekili Erdoğan Özyürek, Ordu ESOB Genel Sekreteri Hayri Akyol ve Ordu Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Aktürk katıldı.

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “20 Eylül’de ilçemizde düzenlenecek olan Ahilik Haftası programı için ön hazırlık toplantısı yaptık. Tüm esnaflarımızı 20 Eylül’de düzenlenecek olan Ahilik Haftası programımıza davet ediyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:28
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