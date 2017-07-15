Fatsa Estetik Şehir Projesi’nde çalışmalar başladı

Elekçi Irmağı ile Bolaman Irmağı arasında sahile cephe olan binalarda uygulanacak olan Estetik Şehir Projesi çalışmaları Kurtuluş Mahallesi istikametinden başladı. Estetik Şehir Projesi ile ilgili bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Fatsa’da en önemli projelerinden bir tanesi olan Estetik Şehir Projesi’nin hayata geçtiğini belirterek, “Sahil boyunca bütün binaların bina giydirmeleri için ihalesi yapıldı ve şu anda çalışmalar başladı. Elekçi Irmağı’ndan Bolaman Irmağı’na kadar sahil boyunca bütün binalarımız cephe giydirmesi ile giydirilecek, kaplanacak ve çok sade renklerle güzel bir estetik görüntüye kavuşacak. Şu anda başlayan çalışma bu yaz boyunca tamamlandığında Fatsa ilçemiz siluet olarak sahilden çok güzel bir görüntüye kavuşacak. Ben bu çalışmaya destek veren ve projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.