Fatma Şahin: AB göçten şikayet ediyorsa Afrin'i desteklemeli

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa bugün göçten şikayet ediyorsa, o zaman hızlı dönüşün sağlanması gerektiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı kararı, Afrin operasyonunu çok ciddi manada desteklemesi gerekiyor ki Avrupa da rahatlasın" dedi.

''GÖÇ YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ OLUŞTU''

AB'deki muhataplarıyla "Dünya’nın en büyük sorunu" olan göç sorununa ilişkin önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Şahin, göçün olmaması için daha kalıcı tedbirler alınması ve göç yönetiminin iyileştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliği oluştuğunu kaydetti.

Türkiye'nin 3,5 milyon göçmene ev sahipliği ettiğini hatırlatan Başkan Şahin, 2015'te göçmenlerin AB'nin sınırını zorlamaya başlamasıyla göçün bir dünya sorunu olduğunun farkına varıldığını kaydederek "AB, elini taşın altına koyması gerektiği noktasına geldi" dedi.

Şahin, bazı AB ülkelerinin göç sorunu karşısında sınırlarını kapattığını ve teller ördüğünü anımsatarak, küreselleşmenin bu hamlelerle insani bir yaklaşım gerektiren göç sorununun çözülemeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Yasa dışı göçü önlemenin tek yolunun sığınmacıların yasal göçe yöneltilmesiyle gerçekleşebileceğini söyleyen Şahin, göçün bir sonuç olduğunu, Avrupa'nın sorunu "kökünden çözmek" için sığınmacıların kendi ülkelerine dönmeleri için imkan sağlanması gerektiğini bildirdi.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Cerablus örneği var, bir El Bab örneği var. Fırat Kalkanı'yla güvenli ortam sağlanıp DEAŞ'tan temizlenince herkes çok hızlı bir şekilde kendi toprağına, kendi ilçesine, kendi vatanına döndü. Eğer Avrupa bugün göçten şikayet ediyorsa, o zaman hızlı dönüşü sağlamamız gerekiyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı kararı, Afrin operasyonunu çok ciddi manada desteklemesi gerekiyor ki Avrupa da rahatlasın."

TÜRKİYE AB'SİZ OLMAZ, AB DE TÜRKİYESİZ OLMAZ

AB'nin Türkiye'ye 3 milyar avro aktarılması için imzaları attığını ancak bu miktarın sadece 1,8 milyar avrosunun gönderildiğini kaydeden Şahin, acil ve insani bir durumla karşı karşıya olduklarını, bu nedenle sürecin çok hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

AB tarafından taahhüt edilen ikinci bölümün de hızlı bir şekilde imzalanması ve aktarılması gerektiğini ifade eden Başkan Şahin, Türkiye ve AB arasında Geri Kabul Anlaşması imzalanmış olmasaydı, günde 70 bin kişinin Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya gitmeye devam edeceğini, Türkiye'nin sözünü tutmasıyla bu sayının bugün 70'e düştüğünü bildirdi.

Şahin, "Eğer o gün Türkiye sözünde durmamış olsaydı, bugün 2,5 milyon mülteci Avrupa'nın sınırlarında Avrupa'yı zorluyordu" diye konuştu.

Ziyareti kapsamında göç konusunda Türkiye'nin yaptıklarını çok takdir eden ve iş birliğine açık bir Avrupa'yla karşılaşmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’nin AB'siz AB’nin de Türkiyesiz olamayacağını vurguladı.