'Fatma Girik öldü' haberlerine cevap geldi

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Kalça kemiğine platin takılan ve evinde dinlenen Fatma Girik, yaptığı açıklamada, hakkında çıkan ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere gülüp geçtiğini söyledi.

"Hayatını kaybetti" şeklindeki sahte haberlerin daha önce Zeki Müren'e yapıldığını savunan Girik, "Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Fatma Girik, sosyal medyada paylaşılan bu tür haberlere kimsenin inanmamasını isteyerek, ameliyattan kaynaklı rahatsızlığının dışında herhangi bir hastalığının olmadığını ve dinlendiğini bildirdi.