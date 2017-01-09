Fatma Girik: İyi değilim

Geçirdiği iki ameliyat sonrasında zor günler yaşayan Fatma Girik, sağlık durumu hakkında konuştu.

Fatma Girik: İyi değilim
Eklenme: 09 Ocak 2017, 14:21
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Kalça eklemindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan Fama Girik, daha sonra evinde düşmüş ve ikinci kez ameliyat olmuştu. Girik sağlık durumu hakkında konuştu: "Uzun bir süredir evimde istirahat halindeyim. 10 günde bir hastaneye giderek MR çektiriyorum. 'Nasılsın' diye sorarsanız pek iyi değilim, istirahat ediyorum."

"KENDİM İÇİN SAĞLIK, ÜLKEM İÇİN REFAH"

Kalça kemiğine platin takılan Türk sinemasının 71 yaşındaki usta ismi, "Kendim için sağlık, ülkem için refah diliyorum. Lütfen artık birlik olalım, bunun zamanı" ifadelerini kullandı.

 
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