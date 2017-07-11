Fatımiyyun Tugayı komutanı muhaliflerce öldürüldü
İran destekli Afganların oluşturduğu Fatimiyyun Tugayı Komutanı Al Caferi'nin Suriye'de çatışmalarda öldürüldüğü duyuruldu.11 Temmuz 2017 Salı 17:00
İran Suriye'deki savaşı paralı askerlerinin çoğunluğunu Afgan ve Pakistanlıların oluşturduğu Fatımiyyun Tugayı ile devam ettiriyor.
İran Hz. Zeynep türbesini korumak amacıyla Suriye'ye girdiğini duyurmuştu. Suriye'de her alanda Esed asilesine desteğini veren İran sivil halkın katledilmesinde öncülük ediyor.
ıslahhaber