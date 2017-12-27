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Fatih'te yangın korkusu... Çok sayıda ekip orada

Fatih'te 4 katlı bir binanın 2'inci katında çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:07
Fatih'te yangın korkusu... Çok sayıda ekip orada

 Fatih'te bir evde çıkan yangında, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İskenderpaşa Mahallesi, Çıngıraklı Bostan Sokak'ta 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde yapılan kontrolde, Firdevs Beysülen'in (94) cesediyle karşılaşıldı.

Yalnız yaşadığı belirtilen Beysülen'in ısınmak için piknik tüpünü kullandığı, yangının bundan çıkmış olabileceği öne sürüldü.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 18:07
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