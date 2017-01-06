Fatih’te park kavgası

Eklenme: 06 Ocak 2017, 18:18
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aynısını geçen hafta modacı Barbaros Şansal yapıldi linç girişimibunu birde savunmak yerinehakaretler küfürlerhaberler yaptınızalçakça küfürlü yorumlar yaptınızCevapla
eee bubunun gibilinç girişiminde olan biri vardı havalimaninda dünyanın gözünün önünde ve haylea halıyiz biz diye hakaretlerküfürler yorumlarsizdehakaret içerikli haberler yaptığınizCevapla