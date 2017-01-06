Fatih’te park kavgası

Fatih’te park sebebiyle şehir planlama şirketi çalışanları ile tekstil çalışanları arasında çıkan tartışmada yaklaşık 30 kişilik grup, 2 kişiyi darp etmeye çalıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Eklenme: 06 Ocak 2017, 18:18
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Etiketleristanbulfatihkavga
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seren çetin

aynısını geçen hafta modacı Barbaros Şansal yapıldi linç girişimibunu birde savunmak yerinehakaretler küfürlerhaberler yaptınızalçakça küfürlü yorumlar yaptınız

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seren çetin

eee bubunun gibilinç girişiminde olan biri vardı havalimaninda dünyanın gözünün önünde ve haylea halıyiz biz diye hakaretlerküfürler yorumlarsizdehakaret içerikli haberler yaptığıniz

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