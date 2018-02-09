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Fatih'te 10 yaşındaki oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı

Fatih'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 12 kez bıçaklayarak katleden Nezir Türkoğlu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

09 Şubat 2018 Cuma 15:25
Fatih'te 10 yaşındaki oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Öldürülen Yiğitcan'ın annesi Neriman Türkoğlu ise duruşmaya katılmadı. Neriman Türkoğlu'nun avukatı Esin Yeşilırmak, müvekkilinin geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılamadığını, sanığın olmadığı bir celsede ifade vermeyi talep etti. 

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Savunmasını yaparken ağlayan sanık Nezir Türkoğlu, "Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim" dedi. 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 15:25
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