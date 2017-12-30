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Fatih'de 5 katlı binada yangın paniği

Fatih'de çoğunluğu yabancı uyrukluların yaşadığı 5 katlı bir binada sabah saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 08:04
Fatih'de 5 katlı binada yangın paniği

Aksaray Mahallesi Küçük Langa Aralığı Caddesi'nde bulunan ve genellikle yabancı uyrukluların yaşadığı 5 katlı binanın ikinci katında saat 03:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. Yangına ilk müdahale, mahalle sakinleri tarafından yapıldı.

İKİNCİ KATTAKİLER KENDİ İMKANLARI İLE İNDİ

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Yangın sırasında binanın ikinci katında oturan bazı kişilerin, camlarda bulunan demir parmaklıkların yardımıyla önce birinci katta bulunan terasa indikleri, oradan da vatandaşların getirdiği merdivenlerle kurtarıldığı görüldü. 

ÜST KATLARDA KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ VE VATANDAŞLAR KURTARDI

Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sırasında ailesiyle birlikte mahsur kalan küçük bir çocuk da itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılarak aşağı indirildi. 

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında binada mahsur kalanlar dumandan etkilendi. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşların ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, bazı vatandaşlar tedavisi için HasekiEğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

YANGININ NEDENİ YAPILACAK ÇALIŞMAYLA TESPİT EDİLECEK

Sabah saatlerinde 5 katlı binada çıkan yangının neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 08:04
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  2. Sabah
  3. eğitim
  4. Haseki
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  6. yangın
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