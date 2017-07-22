Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal, Dünya Kürek Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde organize edilen U23 Dünya Kürek Şampiyonası’nda milli kürekçilerden büyük başarı geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sporcuları olan Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal, hafif kilo iki tekte 06:36.70 zamanlamayla dünya ikincisi oldu. Yarışta İtalya altın, İrlanda ise bronz madalya kazandı.