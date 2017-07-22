Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu

A Milli Takım'ın eski antrenörü Mehmet Özdilek, Fatih Terim'in yardımcılığına getirildi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:56
Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu

Bir süre önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Mehmet Özdilek, Terim'in birinci yardımcılığına getirildi. Yarın ya da salı günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst ile beraber sözleşme imzalayacak olan Özdilek, "Allah bana bu görevi ikinci defa vermeyi nasip etti. 2006'da yaşanan kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum ama tamamen silip yeni bir sayfa açacağımdan eminim. Bundan sonra iki ana hedeflerimden bir tanesi Ay-yıldızlı formaya uzun süre hizmet etmek, ya da nice başarılar yaşadığım Beşiktaş'ta hoca olmak" dedi.

Mehmet Özdilek, 11 yıl sonra aynı göreve dönmüş oldu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:56
  1. Mehmet Özdilek
  2. Fatih Terim
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosch'tan Alman hükümetine anlamlı tepki!
    1. Bosch'tan Alman hükümetine anlamlı..
    2. 20 yılın rekoru: 1 ayda 2234 cinayet!
    3. O Avrupa ülkesi sokaklarda... Hükümeti..
    4. Kraliçe'ye 'dokundu', İngiltere karıştı!
    5. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
    6. Yiğit Bulut'tan sert tepki: Telef..
    7. Bugün Aksa, yarın bütün Kudüs!
    8. ABD, Taliban diye onlara vurdu!
    9. Hamas: İntifada'yı başlatabiliriz!
    10. ABD: Kurulan düzen yavaş yavaş çöküyor
    11. O gaspçılar yakalandı! Polis çalınan..
    12. Pentagon: ABD'nin dünya düzeni çöküyor
    13. Darbeciler Uygurlu Türkleri Çin'e..
    14. Kuveyt'ten Suriye katili Hizbullah'a..
    15. Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o..
    16. Suudi Arabistan yanlışlıkla orayı vurdu
    17. Mısır’da flaş karar! 28 kişiye idam..
    18. Kızının cenazesine katılabilmek için..
    19. "Türk Hattı" için karar verildi.....
    20. İstanbul Bayrampaşa'dan acı haber:..
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı