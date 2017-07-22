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Fatih Terim'in yardımcısı açıklandı

A Milli Takım'ın eski antrenörlerinden Mehmet Özdilek, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in birinci yardımcılığına getirildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:08
Fatih Terim'in yardımcısı açıklandı

"Fatih Terim'in yardımcısı kim?" soruları son yıllarda sıkça sorulmuş ve bu sebeple Fatih Terim'de eleştiri almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu belirsizliğe son verdi ve Mehmet Özdilek'i Terim'in birinci yardımcısı yaptı. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran genç teknik adam 2015-2016 sezonundan itibaren boştaydı.

  • Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, EURO 2016'da yardımcı ekibine Tümer Metin, Tuncay Şanlı ve Nihat Kahveci gibi isimleri dahil etmişti. Turnuva sonrası görevleri biten antrenörlerin yerine yeni bir isim getirilmemişti.
Mehmet Özdilek, son olarak 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
Mehmet Özdilek, son olarak 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:08
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