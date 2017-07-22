Fatih Terim'in yardımcısı açıklandı

"Fatih Terim'in yardımcısı kim?" soruları son yıllarda sıkça sorulmuş ve bu sebeple Fatih Terim'de eleştiri almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu belirsizliğe son verdi ve Mehmet Özdilek'i Terim'in birinci yardımcısı yaptı. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran genç teknik adam 2015-2016 sezonundan itibaren boştaydı.